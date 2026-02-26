হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ডিএমপি কমিশনারের দায়িত্বে অতিরিক্ত আইজিপি সরওয়ার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মো. সরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নতুন পুলিশ কমিশনার যোগদান না করা পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. সরওয়ারকে কমিশনারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত আইজি) মো. সরওয়ার ডিএমপির পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, নতুন কোনো কর্মকর্তা ডিএমপির পুলিশ কমিশনার হিসেবে যোগদান না করা পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ দেখিয়ে গতকাল বুধবার পদত্যাগপত্র জমা দেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার
সম্পর্কিত

মিরপুরে গাড়িচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, দুই থানার দ্বন্দ্বে লাশ পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা

শাহজালালে প্রায় ৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ দুই যাত্রী আটক

হাজারীবাগে স্কুলছাত্রী হত্যা: দায় স্বীকার করে সিয়ামের জবানবন্দি

ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

রাজধানীর শান্তিনগরের বাসা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

নারিন্দায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ, অবস্থা গুরুতর

ব্যাটারির রিকশায় বিশৃঙ্খল সড়ক

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

ফোনে ডেকে নিয়ে স্কুলছাত্রী বিন্তিকে হত্যা করা হয়: পুলিশ

তারাবির সময় বাসায় ছিল নারীরা, টাকা-স্বর্ণালংকার নিয়ে পালাতে পারল না দুই ডাকাত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা