সবুজবাগে ১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর বাসাবোর সবুজবাগে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে বাসায় ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে ওই শিশুর স্বজন ও শিক্ষকেরা অভিযোগ করেন, ২০ বছর বয়সী এক প্রতিবেশী তরুণ তাকে বাসায় ডেকে নিয়ে ‘ধর্ষণ’ করেছেন। পরে তাঁরা বিকেলে সবুজবাগ থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

ভুক্তভোগী শিশুটির স্কুলশিক্ষক আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, তার বাবা পেশায় রিকশাচালক। মা গৃহিণী। ঘটনার সময় তাঁরা কেউ বাসায় ছিলেন না।

আরিফুল ইসলাম বলেন, শুরুতে ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। শিশুটির পরিবারকে এ জন্য চাপ দেওয়া হয়। পরে শিক্ষকেরা শক্ত অবস্থান নিলে শিশুটির বাবা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানান।

এরপর থানায় মামলা করে শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সবুজবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইসমাঈল হোসেন খান।

