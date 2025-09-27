হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সোহেল তাজ। ফাইল ছবি

যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তানজিম আহমেদ সোহেল তাজকে আটকে দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার ইমিগ্রেশন থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল শুক্রবার রাতে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) এক পদস্থ কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এ প্রসঙ্গে আজ শনিবার তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘আমি নিজেও জানি না আমাকে কেন ইমিগ্রেশন আটকাবে? ৫ আগস্টের পর আমি তো বেশ কয়েকবার গেলাম। তখন কিছু বলল না। হঠাৎ করে কেন আটকাবে?’

তিনি বলেন, ‘আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তারা কী বলে সেটা শুনতে চাই। আমি সত্যি অবাক! সরকার আমার সঙ্গে এটা কেন করল!’

এ ছাড়া সোহেল তাজ জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়েছেন। এমনকি গত জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত ও আশ্চর্য হয়েছেন।

সোহেল তাজ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আশা করছেন, আগামীকাল রোববারের মধ্যে পরিষ্কার হবে। এর আগে তিনি কিছু বলতে পারছেন না।

বিডিআর বিদ্রোহের তদন্তের কারণে কমিশনের নির্দেশনায় বিদেশ যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নর জবাবে সোহেল তাজ বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি আগামীকাল বলতে পারব।’

বিদেশ যাওয়াতে বাধাকে কীভাবে দেখেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এতে আমি বিস্মিত হয়েছি, আশ্চর্য হয়েছি! কারণ আমি বর্তমান সরকারের সময়ে বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়েছি। সর্বশেষ গত জুন মাসেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম এবং ওই মাসেই ফিরে এসেছিলাম।’

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই বড় বোন শারমিন আহমদকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সোহেল তাজ। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেই এ সাক্ষাৎ হয়।

আরও খবর পড়ুন:

সম্পর্কিত

লালবাগে বাসা থেকে ব্যাংক কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

গজারিয়ায় সড়কে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নিহত, মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের

টঙ্গীর রাসায়নিক গুদামে আগুন: মৃত্যু বেড়ে ৪, তিনজনই ফায়ার সার্ভিসের কর্মী

বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

পাঁচ দিন পর উদ্ধার বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন, হাসপাতালে ভর্তি

মামুনুরের খোঁজ মেলেনি ৪ দিনেও, ক্লু নেই সিসিটিভি ফুটেজে

সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে চক্ষুসেবা ও চশমা প্রদান

ঢাকাসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার ৪৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা