উত্তরায় পিকআপ-সিএনজির সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

রাজধানীর উত্তরার জসিমউদ্দীন রোডে পিকআপ, সিএনজি ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক ফুয়াদ হাসান হৃদয় (২৬)-এর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জসিমউদ্দীন রোডের ফ্লাইওভারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল চালক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সকাল সোয়া ৮টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওই যুবককে হাসপাতালে নিয়ে আসা রাজিব হোসেন জানান, ভোরে তিনি ময়মনসিংহ যাওয়ার উদ্দেশে জসিমউদ্দীন রোডে যান। তখন দেখেন ফ্লাইওভারের কাছে পিকআপ ও সিএনজি আইল্যান্ডের ওপর উঠে আছে। আর মোটরসাইকেল চালক আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে আছেন। তখন আহত ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত হৃদয়ের চাচাতো ভাই তামজিদুল ইসলাম জানান, তাঁদের বাড়ি নওগাঁ সদর উপজেলার খাস নওগাঁ ইসলামপুর গ্রামে। হৃদয় গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় থাকতেন। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তিনি। সকালে টঙ্গী থেকে মোটরসাইকেলে উত্তরার দিকে যাচ্ছিলেন। পরে দুর্ঘটনার খবর পান তাঁরা।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ওই যুবককে উত্তরা থেকে পথচারীরা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।