পার্ক, খেলার মাঠ ও গণপরিসর রক্ষায় ডিএনসিসির স্টিয়ারিং কমিটি গঠন

ডিএনসিসির ১৩তম করপোরেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: ডিএনসিসি সৌজন্যে

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন পার্ক, খেলার মাঠ ও গণপরিসরে নাগরিকদের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করা এবং এসব স্থাপনার সঠিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তদারকির লক্ষ্যে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার গুলশান নগর ভবনে অনুষ্ঠিত ডিএনসিসির ১৩তম করপোরেশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় জানানো হয়, ডিএনসিসির আওতাধীন ৫২টি ওয়ার্ডে অবস্থিত ১০৬টি পার্ক, খেলার মাঠ ও গণপরিসরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়মিতভাবে তদারকি করবে এই স্টিয়ারিং কমিটি।

ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ জানান, ঢাকা শহরের পার্ক ও খেলার মাঠসমূহ ভিন্ন ভিন্ন মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। মাঠ ও পার্কের অব্যবস্থাপনা এবং দখলের অন্যতম কারণ হচ্ছে এই ভিন্ন মালিকানা। তাই সব পার্ক ও খেলার মাঠ পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করে এসব পার্ক ও মাঠের সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য এই স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ এজাজ আরও জানান, কমিটি প্রতি মাসে একবার পার্ক, খেলার মাঠ ও গণপরিসরের সার্বিক অবস্থা নিয়ে করপোরেশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে। একই সঙ্গে নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যেন এসব স্থান দখল করতে না পারে, সে বিষয়েও নজরদারি করবে।

সভায় জানানো হয়, ডিএনসিসি প্রশাসকের নির্দেশনায় পরিচালিত এক সার্ভেতে দেখা গেছে, ডিএনসিসির আওতায় মোট ১০৬টি পার্ক, খেলার মাঠ ও গণপরিসর রয়েছে। এর মধ্যে ৩৭টি ডিএনসিসির মালিকানাধীন, ১৭টি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের এবং অন্যগুলো বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় রয়েছে। কিছু মাঠ ও গণপরিসর স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

বোর্ড সভায় স্টিয়ারিং কমিটিতে সিটি করপোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), গণপূর্ত অধিদপ্তর/জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), জেলা প্রশাসন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আমিনুর রসুল, জাকিয়া শিশির, মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ ও মো. হাফিজুর রহমান ময়নাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া ডিএনসিসির ১০টি অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে স্থানীয় নাগরিকদের সমন্বয়ে পার্ক ও খেলার মাঠ পরিচালনায় আলাদা কমিটি গঠন করা হবে। এসব আঞ্চলিক কমিটির মাধ্যমে স্টিয়ারিং কমিটি মাঠ ও পার্কের কার্যক্রম তদারকি করবে।

এদিকে স্কুল ও কলেজের মালিকানাধীন মাঠগুলো বিকেলবেলায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবে স্টিয়ারিং কমিটি।

