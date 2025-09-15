বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের যমুনা পদযাত্রায় পুলিশের বাধা, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবিতে যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করা শিক্ষকদের ওপর জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলে হাইকোর্টসংলগ্ন কদম ফোয়ারার সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁদের আটকে দেয়।
এরপর আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার করা হয় এবং একটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এতে নিজাম উদ্দিন ও নাজিয়া আক্তার নামের দুই শিক্ষক আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন শিক্ষকেরা। পরে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে যোগাযোগ করে দেওয়ার আশ্বাসে সড়ক ছাড়েন শিক্ষকেরা।
বিকেলে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক জুয়েল মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই বেসরকারি প্রায় পাঁচ হাজার বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন শিক্ষকেরা। কিন্তু জাতীয়করণ করা হয়নি। সকাল থেকে এই দাবিতে প্রেসক্লাবে অবস্থান করি। কোনো ধরনের আশ্বাস না পাওয়ায় যমুনার দিকে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে আমাদের দুজন শিক্ষক আহত হন। পুলিশের বাধায় শিক্ষকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। পরে পুলিশ প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে যোগাযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দিলে আমরা আমাদের কর্মসূচি স্থগিত করি।’
এর আগে আজ সকাল ১০টা থেকে ‘বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক ঐক্য পরিষদ’-এর ব্যানারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজারখানেক শিক্ষক জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের প্রধান দাবি—প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কনসালটেশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয়করণবঞ্চিত ৫ হাজার বেসরকারি বিদ্যালয় দ্রুত জাতীয়করণ করতে হবে।
আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা জানান, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি তৎকালীন সরকার দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিল। তখন দেশে ৩০ হাজারের বেশি বিদ্যালয় থাকলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রায় ৫ হাজার বিদ্যালয় বাদ পড়ে যায়। ২০১৬ ও ২০১৮ সালে একাধিকবার সরকারি চিঠি ইস্যু করা হলেও এখন পর্যন্ত জাতীয়করণ কার্যকর হয়নি। সর্বশেষ ২০২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হলেও কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি।
বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মো. নওশাদ আহমেদ বলেন, ‘মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের চিঠি ও কনসালটেশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয়করণবঞ্চিত অনধিক ৫ হাজার বিদ্যালয় দ্রুত জাতীয়করণ করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে আমরা শুধু আশ্বাস পেয়েছি, বাস্তবে কিছু পাইনি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এত দিন এসব বিদ্যালয় সুকৌশলে জাতীয়করণের বাইরে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ জরুরি।’
ডিএমপির শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, তাঁরা সকাল থেকেই প্রেসক্লাবের সামনে আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু বিকেলে যমুনার দিকে মিছিল নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। যেহেতু যমুনা ও এর আশপাশের এলাকায় মিছিল ও সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে, তাই তাঁদের সেখানে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। তবে কাউকে আটক করা হয়নি।