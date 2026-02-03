রাজধানীর শ্যামপুরে ছুরিকাঘাত করে ৯০ হাজার টাকা ছিনতাই

রাজধানীর শ্যামপুর খন্দকার রোডে মো. গোলাম কিবরিয়া (৪৫) নামে এক রিকশা আরোহীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ৯০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে শ্যামপুর খন্দকার রোড শেখ কামাল স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত গোলাম কিবরিয়ার সহকর্মী মেহেদী হাসান জানান, কিবরিয়া বংশাল এলাকায় বোরাক ট্রান্সপোর্টের কর্মচারী। তাঁর বাসা শ্যামপুর আলমবাগ এলাকায়। রাতে কিবরিয়া মালামাল আনলোড শেষে রিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন। পথে শ্যামপুর খন্দকার রোড শেখ কামাল স্কুলের সামনে তিন ছিনতাইকারী তাঁর রিকশার গতিরোধ করে।
তিনি আরও জানান, ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁর কাছে থাকা ৯০ হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। এ সময় বাধা দিতে গেল মো. কিবরিয়ার বাঁ হাতে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় তারা। খবর পেয়ে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথম স্থানীয় হাসপাতালে, পরে ভোর ৫টার দিকে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে যাওয়া হয়।
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, কিবরিয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি শ্যামপুর থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।