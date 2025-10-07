ঢাবি শিক্ষার্থী তালহাকে বাঁচাতে চায় পরিবার, প্রয়োজন ৪০ লাখ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইএসওএল বিভাগের শিক্ষার্থী আবু তালহা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে রাজধানীর ধানমন্ডির পপুলার হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি ২০২৩–২৪ সেশনের শিক্ষার্থী।
দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পরও তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। চিকিৎসকেরা জরুরি ভিত্তিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে চিকিৎসার জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজন প্রায় ৪০ লাখ টাকা, যা পরিবারটির পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
এই অবস্থায় তালহার পরিবার, স্বজন, বন্ধু ও সহপাঠীরা তাঁর চিকিৎসার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।
সহায়তা পাঠানো যাবে নিচের মাধ্যমে—
বিকাশ: ০১৯৩৫ ৫৮ ২২৭১ (আদর্শ লাইব্রেরি)
নগদ: ০১৫৪০০ ২১ ৬৮৮ (রিয়াদুল)
রকেট: ০১৯৭৬ ২২ ৯৬৫১
ব্যাংক হিসাব
ইসলামী ব্যাংক, খিলগাঁও শাখা
হিসাব নম্বর: 2050 240 02 03598101
মো. আমীর হোসেন