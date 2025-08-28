জাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে ২৫ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা একটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ ‘অদম্য ২৪’-এর সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। এ সময় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সাভারে শহীদ আলিফ আহমেদ সিয়ামের বাবা বুলবুল কবির উপস্থিত ছিলেন।
প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে শাখা ছাত্রদলের সদস্য ও মীর মশাররফ হল সভাপতি মো. শেখ সাদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৩ নম্বর ছাত্রী হলের সভাপতি তানজিলা হোসাইন বৈশাখী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে মো. সাজ্জাদুল ইসলাম এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে আঞ্জুমান আরা ইকরাকে প্রার্থী করা হয়েছে।
এ ছাড়া শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ইয়ামিন হাওলাদার, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক পদে লিখন চন্দ্র রায়, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জাহিদ হাসান খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. আবিদুর রহমান, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. পারভেজ হাসান নিশান, নাট্য সম্পাদক পদে মো. আমিনুল ইসলাম, তথ্য-প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে মো. জাবের হাসান, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পদে মো. তাওহিদুর রহমান খান, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন (পুরুষ) পদে শাকিল সর্দার, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন (নারী) পদে কাজী মৌসুমী আফরোজ, ক্রীড়া সম্পাদক পদে উজ্জ্বল হাসান, সহক্রীড়া সম্পাদক (পুরুষ) পদে রুহুল আমিন সুইট, সহক্রীড়া সম্পাদক (নারী) পদে মোছা. শাহানাজ পারভীন শানু, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে জহিরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পাদক পদে মো. মমিনুল ইসলামকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।
এ ছাড়া নারীদের জন্য নির্ধারিত তিনটি কার্যকরী সদস্য পদে রয়েছেন সুমাইয়া সুলতানা ছিয়া, হ্যাপি আক্তার শিলা, শায়লা সাবরীন নিঝুম এবং পুরুষদের জন্য নির্ধারিত তিনটি কার্যকরী সদস্য পদে রয়েছেন হামিদুল্লাহ সালমান, মেহেদী হাসান এবং এ এম রাফিদুল্লাহ।
প্যানেল ঘোষণা করার পর ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা আমাদের প্যানেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় ও যোগ্য প্রার্থীদের রাখার চেষ্টা করেছি। জাহাঙ্গীরনগরে প্রায় ৪৮ শতাংশ নারী ভোটার রয়েছেন। সেই বিবেচনায় আমরা নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন নারী শিক্ষার্থীকে জিএস হিসেবে মনোনীত করেছি। আশা করছি, অতীতের মতো এবারও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছাত্রদলের প্যানেলকে বিজয়ী করবে।’