দৌলতপুরে অবৈধ ৬ বালুবাহী বাল্কহেড জব্দ ও জরিমানা

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ৬টি অবৈধ বাল্কহেড জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় বাল্কহেড মালিকদের কাছ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। আজ বুধবার উপজেলার আবুডাঙ্গা ও রামচন্দ্রপুর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিয়ান নুরেন জানান, নদীপথে এই সীমানা (নদী পারের জনবসতি এলাকা) দিয়ে বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল নিষিদ্ধ থাকলেও কিছু চালক তা অমান্য করে চলছিলেন। এতে নদীর দুপাশে তীব্র ভাঙনে বসতবাড়ি হুমকির মুখে পড়ছে।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এসব অবৈধ বাল্কহেড বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিল তারা। এই অভিযানে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে নদীপারের মানুষজনের মধ্যে।