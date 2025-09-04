‘ডোপ টেস্ট’ কবে শুরু হবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাকসু নির্বাচন কমিশন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি জাকসু নির্বাচন কমিশন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ডোপ টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আগামী ২-১ দিনের মধ্যে হয়তোবা আমরা শুরু করতে পারব।’
ডোপ টেস্ট কারা নেবেন এবং কোথায় হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ডোপ টেস্টটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আমাদের মেডিকেল সেন্টারেই হবে।’
উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাকসুর প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় সব প্রার্থীর বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।