জঙ্গলে মিলল লুট হওয়া রাইফেল, সঙ্গে অবৈধ পাইপগান

নরসিংদীর রায়পুরায় পরিত্যক্ত অবস্থায় কারাগার থেকে লুট হওয়া ৭.৬২ চায়না রাইফেলসহ একটি দেশীয় পাইপগান জব্দ করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ সোমবার উপজেলার বালুয়াকান্দি খলাপাড়াবাজার এলাকার একটি জঙ্গল থেকে অস্ত্র দুটি জব্দ করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল কায়েস আকন্দ জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে খলাপাড়াবাজার মোড়-সংলগ্ন মসজিদের পশ্চিম পাশের একটি জঙ্গল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ৭.৬২ চায়না রাইফেলসহ একটি দেশীয় তৈরি পাইপগান জব্দ করা হয়।
প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উদ্ধার করা ৭.৬২ চায়না রাইফেলটি নরসিংদী জেলখানা হতে লুণ্ঠিত অস্ত্র বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। জব্দ করা অস্ত্র দুটির অবৈধ ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করার জন্য গোয়েন্দা পুলিশ তৎপরতা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা চলমান।