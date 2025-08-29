হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কাকরাইলে জাপা-গণঅধিকার কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে জাপা ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

জাপা নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, গণঅধিকার পরিষদের কর্মীরা মিছিল নিয়ে এসে তাঁদের ওপর হামলা চালান। অন্যদিকে গণঅধিকার পরিষদের অভিযোগ, তারা মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় জাপার লোকজনই আগে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে উসকানি দেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে সংঘর্ষ থেমে গেলেও এলাকায় বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন ছিল। পুরো এলাকায় তখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। তবে প্রাথমিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ এ বিষয়ে মন্তব্য দিতে রাজি হননি।

