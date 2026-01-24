হোম > সারা দেশ > ঢাকা

খামারের আড়ালে ঘোড়া জবাই, ১১টি জীবিত ও ৮টি জবাই করা ঘোড়া উদ্ধার

কাপাসিয়া (গাজীপুর) প্রতিনিধি 

কাপাসিয়ার দুর্গাপুর ইউনিয়নের মাসক গ্রাম থেকে ১১টি জীবিত ও ৮টি জবাই করা ঘোড়া উদ্ধার করেছে প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় খামারের আড়ালে ঘোড়া জবাই করে মাংস বিক্রির চাঞ্চল্যকর ঘটনা ফাঁস হয়েছে। উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের মাসক গ্রাম থেকে ১১টি জীবিত ও আটটি জবাই করা ঘোড়া উদ্ধার করেছে প্রশাসন। স্থানীয়দের অভিযোগ, উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে জাহাঙ্গীর আলমের বাড়িতে অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। স্থানীয়রা জড়ো হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে অনুসন্ধান চালালে ঘোড়া জবাই করার দৃশ্য দেখতে পান। এ সময় গ্রামবাসীর উপস্থিতি টের পেয়ে কসাই ও সহযোগীরা পালিয়ে যান।

পরে উত্তেজিত গ্রামবাসী ঘোড়া পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপ ভাঙচুর করে এবং একটি কাভার্ড ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয়দের দাবি, জাহাঙ্গীর আলম দীর্ঘদিন ধরে গরুর খামারের আড়ালে ঘোড়ার মাংসের অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর তিনি কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলেন। সম্প্রতি এলাকায় ফিরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পুনরায় এই অপকর্ম শুরু করেন। বাড়িটি নির্জন এলাকায় হওয়ায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত কম ছিল; যা তিনি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

খবর পেয়ে গাজীপুরের সহকারী কমিশনার স্থানীয় সরকার শাখা ও ট্রেজারি শাখা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধির দায়িত্বে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফয়সাল সেখানে অভিযান চালান।

অভিযান শেষে তিনি জানান, অভিযান পরিচালনা করে ওই বাড়ির ভেতরে আটটি জবাই করা ঘোড়া পাওয়া গেছে এবং ১১টি জীবিত ঘোড়া উদ্ধার করা হয়। পরে জবাই করা ঘোড়াগুলো মাটি চাপা দেওয়া হয়। জীবিত ঘোড়াগুলো স্থানীয় চেয়ারম্যানের জিম্মায় রাখা হয়েছে। একটি কাভার্ড ভ্যান ও একটি পিকআপ পুলিশের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কাপাসিয়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এ কে এম আতিকুর রহমান, ভেটেরিনারি সার্জন আবদুল্লাহ আল মামুন, দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ ওহাব খান খোকা, কাপাসিয়া থানার উপপুলিশ পরিদর্শক জিহাদুল হক প্রমুখ।

সম্পর্কিত

দুই দিন পর হাসপাতালে মারা গেলেন কেরানীগঞ্জে গুলিবিদ্ধ সেই বিএনপি নেতা

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় ষাটোর্ধ্ব ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজির দ্বন্দ্বে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মুছাব্বিরকে হত্যা: ডিবি

‘ওইভাবে’ শিশুকে মারা হয়নি—আদালতে স্কুল ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার

নয়াপল্টনে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্কুল ব্যবস্থাপক কারাগারে

মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী সরস্বতীর কাছে বিদ্যার আরাধনা

অস্ত্র-গুলিসহ ১৩ মামলার আসামি ‘চামাইরা বাবু’ গ্রেপ্তার

মুছাব্বির হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্রসহ শুটার রহিম গ্রেপ্তার

নয়াপল্টনে স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় শারমিন একাডেমির ব্যবস্থাপক গ্রেপ্তার

ঢাকা-১৯ আসন: বিভক্ত জামায়াত, সুযোগ বিএনপির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা