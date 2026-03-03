হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাবেক এএসপি জিয়াউরের স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. জিয়াউর রহমানের স্ত্রী জেসমিন নাহার সঞ্চিতার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

জেসমিন নাহার সঞ্চিতার বিরুদ্ধে দায়ের করা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলার তদন্তের জন্য তাঁর আয়কর নথি পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই কারণে তাঁর আয়কর নথি জব্দ করা প্রয়োজন বিধায় আদালতে আবেদন করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শুনানি শেষে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন।

উল্লেখ্য, সাবেক এএসপি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী জেসমিন নাহার সঞ্চিতার বিরুদ্ধে ৬৭ লাখ ৫৭ হাজার টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও তা নিজ ভোগদখলে রাখা এবং ২০ লাখ ৫১ হাজার টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপনের অপরাধে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে গত বছরের ১ ডিসেম্বর মামলা দায়ের করা হয়।

