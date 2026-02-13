হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর রহস্যজনক মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

ফাইল ছবি

রাজধানীতে ওমর ফারুক (৩৮) নামে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এক বাংলাদেশির রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানায়, আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে তাঁকে টিকাটুলি থেকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন মিলন নামের এক অটোরিকশাচালক। সকাল ১০টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে ঢাকা মেডিকেলে অটোরিকশা রেখে চালক পালিয়ে যান।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, অটোরিকশাচালক মিলন চিকিৎসকদের জানান, ওয়ারী টিকাটুলি মোড়ে সকালে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন এক ব্যক্তি। আশপাশের লোকজন গুরুতর অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে তাঁর অটোরিকশায় তুলে দেন। তবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনার পর আহত ব্যক্তি ও অটোরিকশা রেখে পালিয়ে যান মিলন।

হাসপাতালে ওমর ফারুকের বড় বোন শিরিন আক্তার বলেন, তাঁর ভাই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। সেখানে স্ত্রী, তিন মেয়ে ও মাকে নিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে তাঁদের বাড়ি মাদারীপুর শিবচর উপজেলার আজগরগাঁও কান্দি গ্রামে।

শিরিন আক্তার আরও বলেন, গত ২৮ জানুয়ারি ওমর ফারুক বাংলাদেশে আসেন, ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁর ফিরতি ফ্লাইট ছিল। বাংলাদেশে এসে টিকাটুলির হোটেল সুপার লিমিটেডে উঠেছিলেন। সেখান থেকেই পশ্চিম দোলাইর পাড়ে বড় বোনের বাসায় আসা-যাওয়া করতেন। আজ সকালে ফোনে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারেন তাঁরা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, মৃত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে রেখে অটোরিকশার চালক পালিয়ে গেছেন। ঘটনাটি ওয়ারী থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

সম্পর্কিত

ঢাকার ২০টি আসনে বিজয়ী হলেন যাঁরা, পেলেন কত ভোট

ভোটের পরদিন রাজধানীতে চলছে গণপরিবহন

ঢাকা-১৮ আসনে ধানের শীষের জাহাঙ্গীর বিজয়ী

‘ভুলে’ ভোট দেওয়া হলো না মাজেদা খাতুনের, পোলিং কর্মকর্তা প্রত্যাহার

দুপুরেই ফাঁকা সাভারের ২ ভোটকেন্দ্র, গল্প করে সময় পার নির্বাচনী কর্মকর্তাদের

ঢাকা-১৮: শেষ সময়ে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী আরিফুলের

‘প্রথমবার ভোটার হয়েই নতুন পরিবেশ পেয়েছি, ভোট দিতে ঝামেলা হয়নি’

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

চোখে আলো নেই, তবু ভোটের পথে জোলেখা

ঢাকা–১৫: ‘অনেক দিন পর সুষ্ঠু ভোটের সুযোগ’, মিটেছে ‘পিপাসা’, ভোটকেন্দ্রে স্বস্তি ও প্রত্যাশা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা