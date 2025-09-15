হোম > সারা দেশ > ঢাকা

৬ যমজ নবজাতকের ৫ জনই মারা গেল

ঢামেক প্রতিবেদক

ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক সঙ্গে জন্ম দেওয়া যমজ ৬ শিশুর মধ্যে আরও এক শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। এ নিয়ে মোট পাঁচজন শিশু মারা গেল।

আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলের দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যায় ওই শিশুটি। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন প্রিয়ার ননদ ফারজানা আক্তার।

ফারজানা জানান, বিকেলে আরও এক নবজাতক শিশু বেসরকারি হাসপাতালে মারা গেছে। সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এনআইসিইউতে মারা যায় দুই নবজাতক। এবং রোববার রাতে বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে মারা এক নবজাতক।

এর আগে, গতকাল সকাল ৯টার দিকে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের লেবার ওয়ার্ডে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোকসেদা আক্তার প্রিয়া (২৩) নামে এক নারী ৬ সন্তানের জন্ম দেন।

ফারজানা আক্তার জানান, ৬ নবজাতকের মধ্যে ৩ জনকে ঢাকা মেডিকেলের এনআইসিএইচইতে আর বাকি ৩ জনকে বেসরকারি হাসপাতালের এনআইসিইউতে রাখা হয়েছিল। ঢাকা মেডিকেলে থাকা ২ নবজাতক আজ সকালে মারা গেছে। এবং গতরাতে বেসরকারি হাসপাতালে এক শিশু মারা গেছে। এ ছাড়া গতকাল সন্ধ্যায় এক শিশু মারা। বর্তমানে এক শিশু বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি আছে।

ফারজানা জানান, শিশুদের মরদেহ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করতে এসেছি। শিশুদের মা প্রিয়াকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে।

ফারাজানা জানান, নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার খাজুরিয়া গ্রামের কাতার প্রবাসী মো. হানিফের স্ত্রী প্রিয়া। প্রিয়ার গর্ভধারণের ২৭ সপ্তাহ চলছিল। এলাকাতেই নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছিলেন। সেখানে আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে জানতে পারেন, এক দুটি নয়; পাঁচ সন্তান গর্ভে রয়েছে তার।

তিনি জানান, গত ৯ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ সিদ্ধিরগঞ্জে প্রিয়া নিজের বড় বোন লিপির বাসায় আসেন। সেখান থেকে মনোয়ারা হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। সর্বশেষ গতরাতে ব্যথা শুরু হলে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলের এনে ভর্তি করা হয়। রোববার সকাল ৯টার দিকে ৫টি নয়, নরমালে ৬ সন্তান প্রসব করেন তিনি।

রোববার দুপুরে ঢাকা মেডিকেলের নবজাতক বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. নিলুফার ইয়াসমিন জানান, সকালে এক মা স্বাভাবিকভাবে ৬ নবজাতকের জন্ম দিয়েছেন। গর্ভধারণের ২৭ সপ্তাহের চলছিল তার। বাচ্চাগুলো অপরিপক্ব ছিল। যাদের ওজন ৬১৫ গ্রাম থেকে ৯০০ গ্রাম পর্যন্ত।

