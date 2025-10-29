মেট্রোরেল নিরাপত্তা বিধি মেনেই চলছে: ডিএমটিসিএল

রাজধানীর জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেল নিরাপত্তাসংক্রান্ত সব বিধিবিধান মেনেই চলাচল করছে বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।
আজ বুধবার ডিএমটিসিএল পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মেট্রোরেল সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে চলাচল করছে। যাত্রীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।
রাজধানীর ফার্মগেটে গত রোববার মেট্রোরেলের একটি বিয়ারিং প্যাড নিচে পড়ে একজন পথচারীর মৃত্যু ও দুজন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।
ঘটনার পর মেট্রোরেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় এবং পরিদর্শনের পর পুনরায় চালু করা হয়।
ঘটনা তদন্তে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা দুর্ঘটনার কারণ শনাক্ত ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।