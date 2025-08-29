হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শিবচরে মহাসড়কে গরু ডাকাতি: আন্তজেলা ডাকাত দলের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার ডাকাত দলের তিন সদস্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচর থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও আজ শুক্রবার সকালে গাজীপুর ও টাঙ্গাইল থেকে ডাকাত সরদার ফরিদ ওরফে শামীমসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) সালাহ উদ্দীন কাদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

সহকারী পুলিশ সুপার জানান, ১৩ আগস্ট রাতে পাবনা থেকে গরু কিনে পিকআপযোগে বাড়ি ফিরছিলেন শিবচরের চান্দেরচর এলাকার ব্যবসায়ী আমির হোসেন। এ সময় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাচ্চর গোলচত্বর সড়কে ওত পেতে থাকা ৮-১০ জনের ডাকাত দল একটি ট্রাক দিয়ে গরুবাহী পিকআপের পথরোধ করে। এ সময় ব্যবসায়ী ও পিকআপচালককে মারপিট করে অস্ট্রেলিয়ান জাতের দুটি গরু ছিনিয়ে নেয় ডাকাত দল। সেই সঙ্গে হাত-পা বেঁধে সড়কে ফেলে রেখে যায় তাঁদের। এ ঘটনায় ওই রাতেই শিবচর থানায় মামলা দায়ের হলে অভিযানে নামে পুলিশ।

সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দীন কাদের বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ফরিদের বিরুদ্ধে ১৫টি ডাকাতি মামলা রয়েছে। শুক্রবার বিকেলে তাঁদের মাদারীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

