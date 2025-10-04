হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে ছাত্র সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, আটক ৩

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর উত্তরায় ছাত্র সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে চক্রের হোতা ও তাঁর দুই সহযোগীকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। দক্ষিণখানের আজমপুর রেলগেটসংলগ্ন এলাকার একটি বহুতল ভবন থেকে আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে তাঁদের আটক করেন সেনা কর্মকর্তারা।

উত্তরা আর্মি ক্যাম্প থেকে আজ বিকেলে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন চাঁদাবাজ চক্রের হোতা আসাদুর রহমান আকাশ (২৪), তাঁর দুই সহযোগী ফরিদ উদ্দিন (২৬) ও মো. রবিন (২৫)।

সেনাবাহিনী জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁরা উত্তরার ছাত্র সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি ও কিশোর গ্যাং পরিচালনা করে আসছিলেন। চক্রের প্রধান আসাদুর রহমান আকাশসহ তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, জনসাধারণকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

