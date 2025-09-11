হোম > সারা দেশ > ঢাকা

খিলগাঁওয়ে ৬ তলা ভবন থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে মো. রিফাত (২০) নামে এক এসি মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন জোড় পুকুরপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

রিফাত এসি মেরামতের কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার কাজীতলা গ্রামে। রিফাতের বাবার নাম মো. জসিম মিয়া। বর্তমানে মুগদা উত্তর মান্ডা এলাকায় থাকতেন।

মৃত রিফাতের সহকর্মী মো. আল আমিন জানান, আজকে তাঁরা খিলগাঁও জোর পুকুরপাড়ে একটি বাসায় ৬তলার বাইরের দিকে এসি লাগানোর কাজ করছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন রিফাত। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে খিদমাহ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খিলগাঁও এলাকা থেকে সহকর্মীরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সহকর্মীরা জানান, ৬তলার বাইরে থেকে নিচে পড়ে যায়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ছুরিকাহত রিকশাচালকের মৃত্যু

স্ত্রীসহ বগুড়ার সাবেক এমপি রাগেবুল আহসানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

কুড়িলে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ

রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ

স্বাস্থ্য খাতের বিতর্কিত ঠিকাদার মিঠু দুর্নীতির মামলায় কারাগারে

টিয়ার শেল ছুড়ে একপাশে যান চলাচল সচল, অন্যপাশে চলছে বিক্ষোভ

কুড়িলে ফের পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নতুন করে সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি

মানিকগঞ্জে ছেলের হাতে মা খুনের অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা