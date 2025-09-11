খিলগাঁওয়ে ৬ তলা ভবন থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির মৃত্যু

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে মো. রিফাত (২০) নামে এক এসি মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন জোড় পুকুরপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
রিফাত এসি মেরামতের কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার কাজীতলা গ্রামে। রিফাতের বাবার নাম মো. জসিম মিয়া। বর্তমানে মুগদা উত্তর মান্ডা এলাকায় থাকতেন।
মৃত রিফাতের সহকর্মী মো. আল আমিন জানান, আজকে তাঁরা খিলগাঁও জোর পুকুরপাড়ে একটি বাসায় ৬তলার বাইরের দিকে এসি লাগানোর কাজ করছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন রিফাত। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে খিদমাহ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খিলগাঁও এলাকা থেকে সহকর্মীরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সহকর্মীরা জানান, ৬তলার বাইরে থেকে নিচে পড়ে যায়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।