কালীগঞ্জে গ্রাহকের টাকা মেরে অফিসে তালা ঝুলাল দুই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি 

কালীগঞ্জে সানফ্লাওয়ার লাইফ ও ফারইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্সের অফিস দুটি তালাবন্ধ। অফিসের মালামাল নিয়ে সটকে পড়ার সময় জব্দ পিকআপ ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালীগঞ্জে দুটি জীবনবিমা কোম্পানি বহু গ্রাহকের পলিসির টাকা পরিশোধ না করে উধাও হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও ফারইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সানফ্লাওয়ার লাইফ কোম্পানি পিকআপ ভ্যানে অফিসের মালামাল নিয়ে সটকে পড়ার চেষ্টা করলে সেটি আটকায় পুলিশ।

ভুক্তভোগী গ্রাহকেরা জানান, তাঁরা নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে পলিসির মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। কিন্তু এখন টাকার জন্য অফিসে গেলে মিলছে না কোনো সমাধান। সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কালীগঞ্জ অফিসে গিয়ে সেটিতে তালা ঝুলতে দেখা যায়। অন্যদিকে, ফারইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্সের অফিসে গিয়েও প্রধান ফটকে তালা ঝোলানো দেখা যায়।

আসলাম হোসেন নামে এক গ্রাহক বলেন, ‘আমি সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্সে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি পলিসি করেছিলাম। সব কিস্তির টাকা সময়মতো পরিশোধ করেছি। কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আমার প্রাপ্য টাকা ফেরত দিচ্ছে না কোম্পানি।’ তার মতো অনেক গ্রাহক এখন তাদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বলে তিনি জানান।

এসব অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে সানফ্লাওয়ার ও ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের অফিস থেকে মালামাল ভর্তি একটি পিকআপ আটক করে। অভিযোগ উঠেছে, কোম্পানিটি গ্রাহকদের টাকা না দিয়ে রাতের আঁধারে অফিসের মালামাল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি যে, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি তাদের মালামাল ট্রাকে করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই এবং মালামালসহ পিকআপটি আটক করে থানায় নিয়ে আসি। গাড়িটি বর্তমানে থানা হেফাজতে জব্দ রয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে এবং তদন্ত শেষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

