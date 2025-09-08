হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নারায়ণগঞ্জে নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে নিখোঁজের এক দিন পর রবিউল ইসলাম (২৬) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সাতগ্রাম ইউনিয়নের পাঁচরুখী এলাকার একটি ডোবা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রবিউলকে হত্যা করে ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। নিহত রবিউল ইসলাম একই এলাকার আব্দুল বাতেন মিয়ার ছেলে। তিনি গতকাল রোববার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রবিউল গতকাল সকাল ৯টার দিকে নাশতা করে বাড়ি থেকে বের হন। পরে আর ফিরে আসেননি। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি। সোমবার বিকেলে পাঁচরুখীর এলাকার একটি ডোবা থেকে দুর্গন্ধ বের হলে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে গিয়ে ভাসমান লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে আনলে রবিউলের স্বজনেরা তাঁকে শনাক্ত করেন।

নিহত রবিউলের মামা ইয়াসিন মিয়া বলেন, ‘আমার ভাগনের সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না। সে ইউরোপ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কেন তাকে হত্যা করল, বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানাচ্ছি।’

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, নিহত যুবকের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

