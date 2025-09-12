৩৫ তম বিসিএস পুলিশ ব্যাচের সভাপতি জাকারিয়া ও সম্পাদক মোর্শেদুল।

ডিএমপির পল্লবী ও দারুসসালাম জোনের এডিসি সালেহ্ মুহম্মদ জাকারিয়া সভাপতি ও ডিবি তেজগাও জোনের এডিসি মো. মোর্শেদুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৫ তম বিসিএস পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৫-২৬ মেয়াদের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আয়োজিত সভায় ব্যাচের সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
সভায় সদস্যদের ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে সবাইকে সবসময় সজাগ থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তারা সততা ও গভীর দেশপ্রেম নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার করেন। এছাড়াও ভবিষ্যতে ব্যাচের ঐক্য বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।
কমিটির অন্যান্য পদে দায়িত্ব প্রাপ্তরা হলেন— সিনিয়র সহসভাপতি এডিসি (মতিঝিল জোন) মো. ফয়েজ ইকবাল, ১ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) মুশফিক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক: এডিসি (উত্তরা জোন) মো. আরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) রুবেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক এডিসি (মিডিয়া-ডিএমপি) নাসরিন সুলতানা, অর্থ সম্পাদক এডিসি (ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার-ডিএমপি) ফারহানা সূধা, কল্যাণ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) নাসরিন আক্তার।
অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। এই নবগঠিত কমিটি পুলিশ সার্ভিসের কল্যাণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।