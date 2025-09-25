কালিয়াকৈরে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার ও টাকা লুট

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুলাল পাল (৪৫) নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে আহত করে ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার চাপাইর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত দুলাল পাল কালিয়াকৈর বাজারে গ্রামীণ জুয়েলার্সের মালিক। বর্তমানে তিনি কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন দুলাল পাল। চাপাইর ব্রিজের উত্তর পাশে পৌঁছালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর গতি রোধ করে। স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিতে বাধা দিলে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা প্রায় ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়।
ব্যবসায়ী দুলাল পালের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বলেন, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।