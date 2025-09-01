হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত দুই ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এক বিএনপি নেতার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের সাতজনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলা সদরের পুষ্টকামুরী সওদাগরপাড়ায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উপজেলা সদরের পুষ্টকামুরী সওদাগরপাড়ার বাসিন্দা বিএনপির কর্মী আব্দুর রউফ গতকাল রোববার পৌর বিএনপির সভাপতি হযরত আলী মিঞার পোস্টার সাঁটান। ওই পাড়ার বাসিন্দা সরল মিয়া ও তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর, মিন্টু মিয়া, সোহেল, মিঠুন ও ভাই সালাউদ্দিন, ইয়াকুব আলী, জসিম, মোতালেব, সাব্বিরসহ ১৬ থেকে ১৭ জন রাতে হযরত আলী মিঞার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন।

আজ সকালে সওদাগরপাড়া চৌরাস্তা মোড়ে আব্দুর রউফ পোস্টার ছেঁড়ার বিষয়ে সরল মিয়ার কাছে জানতে চান। এ সময় সরল মিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে আব্দুর রউফকে মারধর করেন। এ ঘটনায় সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চৌরাস্তা মোড়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আব্দুর রউফ, তাঁর ছেলে অপু ও অনিক, ভাতিজা রহিজ, ভাই মুনছুর আলীসহ উভয় পক্ষের সাতজন আহত হন। তাঁদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় আব্দুর রউফ বাদী হয়ে মির্জাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া সেই শীর্ষ সন্ত্রাসী ফের গ্রেপ্তার

গাজীপুরে স্কুলের মাঠে কুটির শিল্প মেলা, লটারির নামে চলছে রমরমা জুয়া

ফরিদপুরে বিএনপির অন্তঃকোন্দল, ৩ পক্ষের পৃথক শোভাযাত্রা

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বুয়েট অ্যালামনাইয়ের মানববন্ধন

ডাকসু প্রার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি, সমালোচনার ঝড়

মাইকিং শুনে এসে ওএমএসের আটা না পেয়ে ক্রেতাদের ক্ষোভ

ডাকসু নির্বাচন ভন্ডুলের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা: ডিএমপি কমিশনার

পাকিস্তানি রিভলবার, চার গ্রেনেডসহ গ্রেপ্তার ১

শ্রীপুরে ২০ একর জমি উদ্ধার বন বিভাগের, অর্ধেক জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ

আজ ঢাবি শিক্ষার্থীরা হাইকোর্টকে লাল কার্ড দেখিয়েছে: কাদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা