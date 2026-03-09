হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রমনা এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর রমনা এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় আব্দুল বারি (৩১) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে রমনা থানার ডিবি ক্রসিংয়ে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আবু হানিফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, রাতে ডিবি অফিস ক্রসিং দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। এ সময় একটি দ্রুতগামী কাভার্ড ভ্যান এসে ধাক্কা দেয়। মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

এসআই আরও জানান, ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া গেছে। বাবার নাম নুরুল হক। গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী সদর উপজেলার মোহাব্বতপুর গ্রামে।

এসআই জানান, ধারণা করা হচ্ছে, ওই যুবক ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালাতেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন: নিয়ন্ত্রণে পাঁচ ইউনিট, ১৩ জন উদ্ধার

ঢাকা ওয়াসার এমডির দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব মনিরুজ্জামান

যাত্রাবাড়ীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার, পায়ের রগ কাটা-শরীরে জখম

তাঁত ঐতিহ্যের জাঁকালো প্রদর্শনী

ভ্রমণগদ্যের আকর্ষণ আগের মতোই

টিউলিপ সিদ্দিককে আদালতে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

তরমুজের দামাদামি নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩ ক্রেতা, আটক ৬

রাজধানীতে ভবন থেকে পড়ে গৃহকর্মীর মৃত্যু

বনানীতে পাজেরো গাড়ি থেকে ৩৩ লাখ টাকার বিদেশি মদসহ গ্রেপ্তার ১
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা