হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কুড়িল বিশ্বরোডে রেললাইন থেকে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় রেললাইন থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও পথাচারীদের ধারণা, ট্রেনের ধাক্কায় ওই যুবক মারা গেছেন। নিহত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক বেলা ১১টার দিকে ওই যুবককে মৃত ঘোষণা করেন।

যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মো. কায়েস আলী জানান, কুড়িল বিশ্বরোড বিআরটিসি বাস কাউন্টারের পেছন রেললাইনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষের জটলা দেখতে পান তিনি। এগিয়ে গিয়ে দেখেন রেললাইনের পাশেই ওই যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। জানতে পারেন যে, ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছেন তিনি। এরপর তাঁরা কয়েকজন পথচারী মিলে ওই যুবককে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই যুবক মৃত বলে জানান। তবে স্থানীয় কেউই তাঁর পরিচয় জানাতে পারেনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

ব্যবসায়ী আমিরুলের মামলা থেকে অভিনেত্রী মেহজাবীন ও তাঁর ভাইকে অব্যাহতি

হাদি হত্যা: চার্জশিটে আপত্তি, গ্রহণযোগ্যতার শুনানি পিছিয়ে ১৫ জানুয়ারি

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ সাভারে এখনো পোড়ানো হচ্ছে ইট

বিদেশে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীর নির্দেশে খুন হন মুছাব্বির, পাঠানো হয় ১৫ লাখ টাকা

টেলিগ্রামে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে কোটি টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ১

মুছাব্বির হত্যায় গ্রেপ্তারদের মধ্যে দুজন আপন ভাই, আরেক ভাই পলাতক: ডিবি

সমিতির নামে কোটি টাকা আত্মসাৎ, হোতা গ্রেপ্তার

বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী সভায় আওয়ামী লীগ নেতার ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান

রেডিওথেরাপির সক্ষমতা বাড়ানো দরকার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা