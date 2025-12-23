হোম > সারা দেশ > ঢাকা

টাঙ্গাইলে ৫ ইটভাটায় অভিযান, ২৯ লাখ টাকা জরিমানা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

ইটভাটায় অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের মধুপুরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাঁচটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে মালিকদের ২৯ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে চিমনি ও কাঁচা ইট ধ্বংস করে ভাটাগুলো বন্ধ করে দেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নওশাদ আলমের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ডাদেশ দেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর টাঙ্গাইলের উপপরিচালক জহিরুল ইসলাম তালুকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, মধুপুরের কালামাঝি গ্রামের বিজয় ব্রিকসকে ৫ লাখ, কুড়ালিয়া গ্রামের সিটি ব্রিকস, এসকেবি ব্রিকস, তিতাস ব্রিকস ও দড়িহাতিল গ্রামের মধুপুর ব্রিকসের মালিককে ৬ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়।

অভিযানকালে পরিবেশ অধিদপ্তর টাঙ্গাইলের সহকারী পরিচালক তাপস চন্দ্র পাল, পরিদর্শক বিপ্লব কুমার সূত্রধরসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাজে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ আনসার ব্যাটালিয়নের টিম সহায়তা দেয়।

