হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেন থেকে লাশ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার উমপাড়া এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মো. সিয়াম (২৫)। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সিয়ামের বাড়ি মাদারীপুর জেলার হাঁটুপাড়া গ্রামে। তার বাবার নাম মো. আলী আকবর। সিয়াম ঢাকার বংশাল এলাকায় একটি গ্যারেজে মেকানিক হিসেবে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধুদের সঙ্গে মাওয়ায় ঘুরতে গিয়ে শুক্রবার সকালে ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে তারা দৌড়ে গিয়ে দেখেন, এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় সড়কে পড়ে আছেন। পাশে একটি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া মোটরসাইকেল। পরে তারা দ্রুত ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশকে খবর দেন।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সড়কের পাশে পড়ে থাকা মরদেহ উদ্ধার করি। পরে তা হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি মো. আবু নাঈম সিদ্দিকী বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, মোটরসাইকেলটি দ্রুতগতিতে চালানোর সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং সড়কের পাশে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

