হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গাজীপুরে বাসচাপায় নওগাঁ ডিবির ওসি নিহত, স্ত্রী গুরুতর

গাজীপুর প্রতিনিধি

নিহত পুলিশ কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজ হাসান। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর মহানগরীর সদর থানা এলাকায় স্ত্রীর হাত ধরে জয়দেবপুর-শিববাড়ী সড়ক পার হচ্ছিলেন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি মো. মোস্তাফিজ হাসান (৫২)। এ সময় বেপরোয়া গতির একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁদের চাপা দিলে ওই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী লতিফা জেসমিন গুরুতর আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানাধীন জয়দেবপুর-শিববাড়ী সড়ক জেলা পুলিশ লাইনসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পুলিশ কর্মকর্তা মোস্তাফিজ হাসান নওগাঁ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর মহানগর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার মো. জাহিদুল হাসান।

পুলিশ কমিশনার জাহিদুল হাসান আরও জানান, গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মো. মোস্তাফিজ হাসান শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে জয়দেবপুর-শিববাড়ী সড়কে জেলা পুলিশ লাইনসের বিপরীত দিকে বিআরটি লেনের দক্ষিণ পাশে তাঁর ব্যবহৃত প্রাইভেট কার রেখে পুলিশ লাইনসের গেট-সংলগ্ন একটি দোকানে যান। কাজ শেষে পুনরায় সড়ক পার হয়ে নিজের প্রাইভেট কারের কাছে আসার সময় মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা থেকে শিববাড়ীগামী বেপরোয়া গতির ‘পথের সাথী’ পরিবহনের একটি বাস (গাজীপুর-জ-১১-০০৫৬) তাঁদের চাপা দেয়। এতে তাঁরা উভয়ে গুরুতর আহত হন।

পরে পুলিশ লাইনসের সামনে থাকা পুলিশ সদস্য ও স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক তাঁদের উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মো. মোস্তাফিজ হাসানকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর স্ত্রী লতিফা জেসমিনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পুলিশ কর্মকর্তা ও তাঁর স্ত্রীকে চাপা দেওয়া বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

অপরদিকে, পুলিশ লাইনসের সামনে থাকা পুলিশ সদস্য ও স্থানীয় লোকজন বাসটি এবং বাসের চালককে আটক করে। খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আটক চালককে হেফাজতে নেয়। চালকের নাম মো. সুমন। তিনি গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার উরুন গ্রামের বাসিন্দা।

সম্পর্কিত

নুরাল পাগলার লাশ পোড়ানোর ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে: এনসিপি

টঙ্গিবাড়ীতে মদপানে ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে আরও ৩

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ২

মন্ত্রীপাড়া থেকে চাপ দিয়ে মাহিনকে সরানো হয়েছে: ভিপি প্রার্থী জামাল

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলায় গুলিবিদ্ধ ২

মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৮

গোয়ালন্দে আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

জাকসু: ভোটারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রার্থীর ভাবমূর্তি

জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি

মুন্সিগঞ্জে বালু লুট নিয়ে জলদস্যু ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ৬
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা