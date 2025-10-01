হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাভারে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

আজ বুধবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ভুক্তভোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার সাভারে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে আজ বুধবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ভুক্তভোগীরা। সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের শোভাপুর ও ফুলবাড়িয়া গ্রামের একাংশের বাসিন্দারা এই বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভের কারণে অবরোধস্থলের উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

জানা যায়, সামান্য বৃষ্টিতেই শোভাপুর ও ফুলবাড়িয়া এলাকার বেশ কিছু অংশ পানিতে তলিয়ে যায়। নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। এভাবে ওই এলাকার কয়েক শ পরিবার চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। প্রশাসনকে বারবার জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ভুক্তভোগীরা আজ ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধের কর্মসূচি দেন।

রাজু আহমদে নামে শোভাপুর এলাকার এক ভুক্তভোগী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জলাবদ্ধতা ফুলবাড়িয়া ও শোভাপুর এলাকার একাংশের মানুষের বড় সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা আমাদের ভোগাচ্ছে । ইউনিয়ন পরিষদসহ উপজেলা প্রশাসনকে বারবার জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না । এ কারণে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী কয়েক শ লোক আজ বুধবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় অবরোধস্থলের উভয় পাশে কয়েক শ যানবাহন আটকা পড়ে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বেলা ১১টায় তাঁরা অবরোধ তুলে নেন।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, ‘জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রতিবাদে ভুক্তভোগী লোকজন আজ সকালে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। পরে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

