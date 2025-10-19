হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মিরপুরের আগুনে নিহত ১৬ জনের মরদেহ হস্তান্তর

ঢামেক প্রতিবেদক

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত ১৬ জনের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। রোববার (১৯ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গ থেকে মরদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর রাত সোয়া ১০টার দিকে স্বজনদের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

রূপনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোখলেসুর রহমান মরদেহ হস্তান্তর করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপপরিদর্শক (এসআই) মুখলেসুর রহমান লস্কর।

পরিদর্শক (তদন্ত) মোখলেসুর রহমান বলেন, ‘রাতে মালিবাগ সিআইডি ফরেনসিক থেকে ১৬টি মরদেহের ডিএনএ নমুনা আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। পরে স্বজনদের খবর দিয়ে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি। নিহত ১৬ জনের স্বজনেরা ঢাকা মেডিকেলে এসেছেন। স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

এ সময় দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ঢাকা জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রকৌশলী মো. জাকির হোসাইন (তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল) নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেন।

১৪ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকার শিয়ালবাড়িতে একটি রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ১৬ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। সেদিন রাতে মরদেহগুলো ঢামেকে নিয়ে আসা হয়।

এরপর ১৫ অক্টোবর ছয়টি মরদেহের ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ১৬ অক্টোবর অন্য ১০টি মরদেহের ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

