মিরপুরে চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, ৩০০ ডলারসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরের গোলচত্বর এলাকা থেকে এক চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মিরপুরের পৃথক স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সাব্বির (১৯) ও মো. অন্তু (২৭)। তাঁদের মধ্যে সাব্বিরকে ২১ আগস্ট ও অন্তুকে আজ গ্রেপ্তার করা হয়।
মিরপুর থানার বরাতে ডিসি তালেবুর রহমান জানান, ১৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনের উত্তর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এ দুই যুবক এক চীনা পর্যটকের ওয়ালেট চুরি করেন। ওয়ালেটে নগদ ৩০ হাজার টাকা, ৪০০ মার্কিন ডলার ও পোস্টাল ব্যাংক অব চায়নার একটি ব্যাংককার্ড ছিল। এ ঘটনায় চীনা পর্যটকের বন্ধু জিন্নাতুলের অভিযোগের ভিত্তিতে মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা করা হয়।
ডিসি বলেন, মামলাটি তদন্তকালে মিরপুর থানা-পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ও গোয়েন্দা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে। ২১ আগস্ট রূপনগর থানাধীন চলন্তিকা বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাব্বিরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর কাছ থেকে চুরি যাওয়া ২ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।
পরে আজ মিরপুর-১০ নম্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত অপর আসামি মো. অন্তুকে (২৭) গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে চুরি হওয়া ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার সাব্বির ও অন্তু ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ডিসি।