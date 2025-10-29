সাভারে দুই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ: থানায় মামলা, অজ্ঞাতনামা আসামি সহস্রাধিক

সাভারের বিরুলিয়ায় পাশাপাশি দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় সাভার থানায় মামলা হয়েছে। সিটি ইউনিভার্সিটি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে পৃথক দুটি মামলা করা হয়। মামলায় ১ হাজারের বেশি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, সিটি ইউনিভার্সিটির পক্ষে রেজিস্ট্রার মীর আখতার হোসেন বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় ১ হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। অপর দিকে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পক্ষে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় ২৫০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।
শরীরে থুতু ফেলাকে কেন্দ্র করে গত রোববার (২৬ অক্টোবর) রাতে বিরুলিয়ার খাগান এলাকায় সিটি ইউনিভার্সিটি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই সময় সিটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট চালানো হয়। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সিটি ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকটি যানবাহন ও শিক্ষা উপকরণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। সংঘর্ষ চলাকালে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।
সাভার থানার পরিদর্শক (অপারেশন) হেলাল উদ্দিন বলেন, সিটি ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে করা মামলায় তাদের প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে। অপর দিকে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির মামলায় তাদের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সিটি ইউনিভার্সিটির ভেতরে আটকে রেখে মারধর, নির্যাতনসহ দুই শতাধিক শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছে।