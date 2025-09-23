হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নিউইয়র্কে আখতারের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীতে এনসিপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এনসিপি নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সফররত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারার ওপর হামলা এবং ডিম নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচির আয়োজন করে ঢাকা মহানগর কমিটি। এতে সামান্তা শারমীন, সারোয়ার তুষার, ডা. তাজনূভা জাবীনসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতা ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা অংশ নেন।

এ সময় তাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারের আমন্ত্রণে হওয়া সফর কর্মসূচিতে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের সমালোচনা করেন। তাঁরা হামলায় জড়িতদের শাস্তির দাবি জানান।

জাতীয় জাদুঘরের সামনে এনসিপি নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের দাবি তুলে এনসিপি নেতারা বলেন, ধারাবাহিকভাবে আওয়ামী লীগ দেশে ও বিদেশে এমন ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বকে টার্গেট করে হামলা করা হচ্ছে। তাই দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার এখন সময়ের দাবি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে ভোলা, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা। তাঁরা আখতার হোসেন ও তাসনিম জারার ওপর হামলাকারীদের বিচার দাবি করেন।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা এবং জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের গতকাল সোমবার নিউইয়র্কে জেএফকে বিমানবন্দরে পৌঁছান। এরপর মুহম্মদ ইউনূস সরকারপ্রধানের মর্যাদায় বিশেষ নিরাপত্তাবেষ্টিত একটি গেট দিয়ে বেরিয়ে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি নেতারা সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে বের হওয়ার সময় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এ সময় মির্জা ফখরুল ও হুমায়ূন কবির পাশাপাশি হেঁটে পার্কিং স্পটের দিকে যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা স্লোগান দেন। বিএনপি নেতাদের পেছনেই ছিলেন এনসিপির আখতার হোসেন ও তাসনিম জারা। বিমানবন্দরে বিক্ষোভকারীরা তাঁদের থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে তাঁরা গালাগাল করতে থাকেন এবং আখতার হোসেনের পিঠে কয়েকটি ডিম ছুড়ে মারেন।

এদিকে ডিম ছুড়ে মারা ব্যক্তি যুবলীগ নেতা বলে শনাক্ত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ তাঁকে আটক করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিএনপির এক কর্মীকে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে।

