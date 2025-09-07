মোহাম্মদপুরের বছিলায় দিনের বেলায় চাপাতি হাতে ছিনতাই, গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলায় দিনের বেলায় চাপাতি হাতে মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় রোমান মিয়া (২০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এর আগে, একই দিন বেলা ১১টা ৪৬ মিনিটে বছিলার ফিউচার হাউজিং এলাকার ৪০ ফুট সড়কে এ ছিনতাই হয়। ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।
ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যস্ত সড়কে এক তরুণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটি অটোরিকশা থেকে দুজন নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে চাপাতির ভয় দেখিয়ে ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। মুহূর্তেই তারা পালিয়ে যায়। আশপাশের কেউ তাদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেনি।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ বলেন, ভুক্তভোগী একজন শিক্ষার্থী। মেডিকেল কলেজে ভর্তির প্রস্তুতির জন্য বছিলায় কোচিংয়ে আসেন। কোচিং শেষে পার্সেল নিতে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি ছিনতাইয়ের শিকার হন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং গ্রেপ্তার রোমানকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।