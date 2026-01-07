ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

রাজধানী ঢাকায় আজিজুর রহমান মুছাব্বির নামে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। আজ বুধবার রাত ৮টার পর রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের পেছনে তেজগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্র জানায়, রাত আনুমানিক ৮টা ১০ মিনিটে পশ্চিম তেজতুরী বাজার এলাকায় মুছাব্বিরকে গুলি করে সন্ত্রাসীরা। গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিকটস্থ বিআরবি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের এডিসি ফজলুল করিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁর (মুছাব্বির) পেটে তিনটি গুলি লেগেছিল।’
আজিজুল হক মুছাব্বির বিএনপির সহযোগী সংগঠন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।
খবর শুনে তাঁর বিআরবি হাসপাতালের সামনে এবং কারওয়ানবাজার মোরে অবস্থান নেয় নেতা-কর্মীরা। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
মুছাব্বিরের সঙ্গে সুফিয়ান ব্যাপারী মাসুদ (৪২) নামে আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তিনি জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
গুলিবিদ্ধ মাসুদের সঙ্গে হাসপাতালে আসা জাবেদ জানান, মাসুদ তেজগাঁও থানার ভ্যানশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর বাসা কেরানীগঞ্জে।
ঢাকা মেডিকেলের সামনে ঘটনার বর্ণনায় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বুধবার রাত ৮টার দিকে স্বেচ্ছাসেবক দলের মুছাব্বির ও মাসুদসহ কয়েকজন পশ্চিম তেজতুরী এলাকায় আড্ডা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন মোটরসাইকেলে এসে মুছাব্বিরকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়।
এতে মাসুদও গুলিবিদ্ধ হন। দুজনকে প্রথমে বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে মাসুদকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, মাসুদের পেটের বাম পাশে গুলি লেগেছে। জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছে।