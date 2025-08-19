হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বাড়ল আরও এক দিন

জাবি প্রতিনিধি 

জাকসু নির্বাচন কমিশন কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ছিল আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট)। তবে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে সময়সীমা আরও এক দিন বাড়ানো হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কার্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বেলা ২টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে এবং বিকাল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। তবে বুধবার (২০ আগস্ট) সরকারি ছুটি থাকায় নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রার্থীর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। মনোনয়নপত্রের বৈধতার বিষয়ে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আপিলের আবেদন গ্রহণ করা হবে ২৬ আগস্ট এবং আপিলের শুনানি হবে ২৭ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট।

প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারবেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

