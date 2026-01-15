হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ পড়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মগবাজার মোড়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ মাথায় পড়ে তাইজুল ইসলাম (২০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে দুপুর দেড়টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মো. আলতাফ হোসেন জানান, তাইজুলের বাড়ি কুড়িগ্রামের নাগেশ্বর থানার আকন্দপাড়া গ্রামে। তাঁরা মগবাজার মোড়ে এবিসি কোম্পানির নির্মাণাধীন ভবনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিলেন। তাইজুল রাজমিস্ত্রির সহযোগী ছিলেন। আজ দুপুরে ১৩ তলা ভবনটির নিচে এক পাশে বালুর কাজ করছিলেন তিনি। এ সময় ভবনটির ছয়তলা থেকে সাটারিংয়ের লোহার পাইপ তাঁর মাথার ওপর পড়ে। এতে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

লোহার পাইপটি কীভাবে নিচে পড়ল সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানাতে পারেননি নিহতের সহকর্মীরা।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীতে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

হাদি হত্যা: ডিবির চার্জশিট প্রত্যাখ্যান করে বাদীর নারাজি

এনআইডি জালিয়াতি করে কোটি টাকা আয়ের অভিযোগে ইসির কর্মচারী গ্রেপ্তার

বিটিসিএলের তিন কর্মকর্তাসহ ৫ জনের নামে মামলা, তদন্তে সিআইডি

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২: গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ২৯

সোনারগাঁয়ে মহাসড়কে ছিনতাইকারীদের অটোরিকশায় আগুন দিয়েছে জনতা, আটক ২

অবৈধ গ্যাস-সংযোগ কাটতে গিয়ে হামলার শিকার তিতাসের কর্মকর্তারা

রাজবাড়ীতে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

ওমরাহফেরত হাজির ব্যাগে ৬৮০ গ্রাম সোনার গয়না, শাহজালালে গ্রেপ্তার

পানির অপচয় ও অবৈধ সংযোগ রোধে ঢাকার ওয়াসায় ‘স্মার্ট মিটার’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা