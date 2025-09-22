হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নতুন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সালমান-আনিসুলসহ ৪ জনকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুর থানায় করা আরও এক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানসহ চারজনকে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়া তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

অন্য যাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, তাঁরা হলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও রাজধানীর কাফরুল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জসিম উদ্দিন মোল্যা।

আজ আসামিদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর মিরপুর থানা এলাকায় মিরপুর আব্বাস উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র মাহফুজুর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনায় করা হত্যা মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার এসআই মো. তরিকুল ইসলাম।

শুনানি শেষে আদালত তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন এবং পরে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ঢাকা মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর মিরপুর-১০-এ মিছিলে অংশ নেয় শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান। ওই দিন বিকেলে সে গুলিবিদ্ধ হয়। এ সময় মাহফুজুর রহমানের ডান কানের পাশে গুলি লেগে মাথার অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। ফলে ঘটনাস্থলেই মাহফুজুর রহমান মৃত্যুবরণ করে।

এ ঘটনায় পরে মিরপুর মডেল থানায় হত্যা মামলা করা হয়। সালমান এফ রহমান এ মামলার ৭ নম্বর, আনিসুল হক ৮ নম্বর, আতিকুল ইসলাম ২০ নম্বর ও জসিম ১৫ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে এই চারজন আটক হন। পর্যায়ক্রমে তাঁদের বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

ছাগল-কাণ্ডের ইমরান এবার জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলায় গ্রেপ্তার

ঝটিকা মিছিলে অর্থায়নকারী আওয়ামী লীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

জল ও যানজটে দিনভর ভোগান্তিতে ঢাকাবাসী, ঘটেছে প্রাণহানিও

বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট অস্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে ডিএসসিসি

রাজধানীতে জলজট, বিদ্যুতায়িত হয়ে বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

মেট্রোরেল চলাচলের সময় বাড়ছে ১ ঘণ্টা, শুক্রবার থেকে ট্রায়াল

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী: ‘জীবদ্দশায় বোধ হয় আর অবসর ভাতা পাব না’

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর লাশ: হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন দাবি পুলিশের

ফরিদপুরের ভাঙ্গা: হাইকোর্টের রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত, তিন মামলা

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: সব আসামি গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা