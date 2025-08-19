হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ধলেশ্বরী নদীতে মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে মোহাম্মদ আলী (৮) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার নয়াগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, আজ দুপুর ১২টার দিকে দুই বন্ধুর সঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে মোহাম্মদ আলী। একপর্যায়ে নদীর ঢেউ ও স্রোতের তোড়ে সে নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জেলা কার্যালয় থেকে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর বেলা দেড়টার দিকে শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃত মোহাম্মদ আলী পঞ্চসার দারুস সুন্নাত ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। সে নয়াগাঁও এলাকার নূর আলীর ছেলে।

এ বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, নয়াগাঁও চানতারা মসজিদের পাশে ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে শিশুটি নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে ডুবুরি দল দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

সম্পর্কিত

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ২ সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার, ৫ দিনের রিমান্ডে

সচিবালয়ের সামনে জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতদের বিক্ষোভ, আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি

জাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বাড়ল আরও এক দিন

মোহাম্মদপুরের ‘ভাগনে বিল্লাল’ সাভার থেকে গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ ক্যানসার কনসোর্টিয়ামের নতুন কমিটি গঠিত

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আ.লীগের সাবেক নেতা শরীফুল ইসলাম গ্রেপ্তার

জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের ২ পক্ষের হাতাহাতি

বালিয়াকান্দির আবাসন প্রকল্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

সাবেক স্ত্রীকে সংসারে রাজি করাতে না পেরে সৎছেলেকে ডেকে নিয়ে হত্যা: র‍্যাব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা