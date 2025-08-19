ধলেশ্বরী নদীতে মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে মোহাম্মদ আলী (৮) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার নয়াগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, আজ দুপুর ১২টার দিকে দুই বন্ধুর সঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে মোহাম্মদ আলী। একপর্যায়ে নদীর ঢেউ ও স্রোতের তোড়ে সে নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জেলা কার্যালয় থেকে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর বেলা দেড়টার দিকে শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত মোহাম্মদ আলী পঞ্চসার দারুস সুন্নাত ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। সে নয়াগাঁও এলাকার নূর আলীর ছেলে।
এ বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, নয়াগাঁও চানতারা মসজিদের পাশে ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে শিশুটি নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে ডুবুরি দল দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।