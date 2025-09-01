মুন্সিগঞ্জে বাবার ছুরিকাঘাতে ‘মাদকাসক্ত’ ছেলে নিহত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘরে বাবার ছুরিকাঘাতে আব্দুল আহাদ (৩৪) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের জোর দিঘীরপাড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত বাবা আবুল হোসেনকে (৬৪) আটক করেছে পুলিশ।
স্থানীয়রা বলছেন, আব্দুল আহাদ দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। প্রায় প্রতিদিনই পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে মাদক কেনার জন্য টাকা চাইতেন। সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মাদক কেনার জন্য বাবার কাছে টাকা চায় ছেলে। বাবা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শরু হয়। এক পর্যায়ে বাবাকে মারার জন্য ছেলে আহাদ ছুরি হাতে তেড়ে যায়। এ সময় বাবা ওই ছুরি কেড়ে নিয়ে ছেলের শরীরে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান আহাদ।
পুলিশের হেফাজতে থাকা বাবা আবুল হোসেন বলেন, ‘আমার ছেলে দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। নেশার টাকার জন্য আমাকে সব সময় চাপ দিত। আমি অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম। আজ সকালে সে আবার টাকা চাইলে অস্বীকার করি। তখনই এ ঘটনা ঘটে যায়।’
নিহতের ভগ্নিপতি মো. হামিম আহমেদ বলেন, ‘আমার শ্যালক দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। রিহ্যাবেও রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি। আজ সকালে শ্বশুরের কাছে টাকা চাইতে গিয়ে ছুরি নিয়ে আসে। পরে শ্বশুর বাধ্য হয়ে আঘাত করেন।’
শ্রীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুর রাহমান বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে নিহত আহাদ মাদকাসক্ত ছিলেন। সকালে মাদক কেনার জন্য বাবার কাছে ১৫ হাজার টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে ছেলে আহাদ ছুরি নিয়ে তার বাবাকে আঘাত করতে ছুটে যায়। এ সময় নিজেকে রক্ষার জন্য বাবা আবুল হোসেন ছুরি কেড়ে নিয়ে ছেলেকে আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হয়ে আহাদ মারা যান। অভিযুক্ত আবুল হোসেনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।