নারায়ণগঞ্জে ফ্রিজে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে দগ্ধ ৯

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৯ জন দগ্ধ হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে নাসিক ১ নম্বর ওয়ার্ডের রনি সিটি আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. মিরণ মিয়া।
দগ্ধ ব্যক্তিরা হলো—হাসান (৩৭), সালমা (৩০), মুনতাহা (১১), জান্নাত (৪), রাইয়ান (৪ মাস), আসমা (৩৫), তিসা (১৬), আরাফাত (১৩) ও তনজিল ইসলাম (৪০)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রনি সিটি আবাসিক এলাকার জাকির খন্দকারের টিনশেড ভাড়াবাড়ির একটি বাসায় থাকা ফ্রিজে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন পাশের আরেকটি বাসায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে মুহূর্তেই ৯ জন দগ্ধ হয়।
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা মো. মিরণ মিয়া বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি দগ্ধদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরে আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি।’
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, ‘ফ্রিজে শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আমাদের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে দগ্ধদের পায়নি, তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।’