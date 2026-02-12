ফেসবুক লাইভে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী জসিমের ভোট বর্জনের ঘোষণা

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি-সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টায় ফেসবুক লাইভে এসে তিনি ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। এই আসনে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।
লাইভে জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় দেবিদ্বারবাসী, আপনারা দেখেছেন আমাদের বড়শালঘর, ইউছুফপুর, রসুলপুর, সুবিল, মাশিকাড়া, ফতেহাবাদ ইউনিয়নে অনিয়ম হয়েছে, ভোট কারচুপি হয়েছে, ব্যালট ছিনতাই করা হয়েছে, আমার এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে এবং অনেককে রক্তাক্ত করা হয়েছে।’
জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের নেতা-কর্মী যারা কেন্দ্রে যেতে চেয়েছে, তাদের মারধর করা হয়েছে। বাড়ি বাড়িতে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে। সারা দিন কিনেছে, এখন লাস্ট পর্যায়ে এসে নিজেরা নিজেরা ভোট কাটতেছে। প্রশাসন আমাদের কোনো রকমের সহযোগিতা করে নাই। এমতাবস্থায় আমি ভোট বর্জনের ঘোষণা করছি।’