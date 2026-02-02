হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

বিএনপি প্রার্থীর প্রতিনিধিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 

বিএনপির প্রচার। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনের বিএনপি প্রার্থীর এক প্রতিনিধিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মুরাদনগর উপজেলার ধামঘর ইউনিয়নের নহল চৌমুনী এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত এই জরিমানা করেন। উপজেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাকিব হাসান খান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ের আগে মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছিল। যা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা-২০২৫-এর ১৭ ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এই অভিযোগে বিএনপি প্রার্থীর প্রতিনিধি ইব্রাহিম নামের এক ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাকিব হাসান খান বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রশাসন কোনো ছাড় দেবে না। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চলমান থাকবে।

