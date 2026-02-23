হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

চৌদ্দগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে শেখ আহমেদ (২৮) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার ঘোলপাশা ইউনিয়নের সৈয়দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শেখ আহমেদ আদর্শ গ্রামের মৃত মফিজ মিয়ার ছেলে। চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তারেক হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শেখ আহমেদের সঙ্গে থাকা আরেক শ্রমিক মহসিন বলেন, ‘গত এক মাস ধরে সৈয়দপুর গ্রামের নাজমুল হোসেনের ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় ছাদের সেন্টারিং (কাঠ-বাঁশ) খোলার সময় ভুলবশত নিচে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে পড়ে শেখ আহমেদ। আমি পাশের রুমে কাজ করছিলাম। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে এসে দেখি সে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তারেক হাসান জানান, খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে লাশ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা