১৪ মাসে এক কাপ চায়ের টাকাও দুর্নীতি করিনি: হাসনাত

‘আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, গত ১৪ মাসে এক কাপ চায়ের টাকাও দুর্নীতি করিনি’ বলে মন্তব্য করেছেন কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ১০-দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।
আজ শুক্রবার কুমিল্লার দেবিদ্বার পৌর মিলনায়তনে জামায়াত-এনসিপির উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘নানাভাবে বিভাজন করার চেষ্টা চলছে, আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, গত ১৪ মাসে এক কাপ চায়ের টাকাও দুর্নীতি করিনি। সারা দেশকে সাক্ষী রেখে বলতে পারব, একজন এসেও আমার সামনে বলতে পারবে না কারও পকেট থেকে এক কাপ চায়ের টাকা আমি দুর্নীতি করেছি।’
হাসনাত আরও বলেন, ‘যাঁরা অতীতে কেন্দ্র দখল করেছেন, কেন্দ্র দখল করতে চান বা করতে সহায়তা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, আমরা আপনাদের বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেব না। সংস্কার ও ইনসাফপূর্ণ একটি সমাজ গড়তে হলে জোটের নেতৃত্বে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা সরকার গঠন করব।’
এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ওপর বেইনসাফি করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত নীতি স্পষ্ট। আপনি আমার বিরুদ্ধে ভোট দিন, আমি আপনার ভোট দেওয়ার নিশ্চয়তা দেব, কিন্তু আপনি যদি মানুষের ভোটাধিকার হরণ করতে আসেন, কেন্দ্র দখল করতে আসেন, আপনাকে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেওয়া হবে না। আপনি প্রশাসন দিয়ে, পুলিশ দিয়ে, ক্যাডার দিয়ে, অর্থ দিয়ে নির্বাচন ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করছেন, আমরা আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবই।’
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আপনারা যাঁরা ভাবছেন, নির্বাচনের পরে ব্যাংকে যে ঋণগুলো রয়েছে, দেবিদ্বারের উন্নয়নের টাকা মেরে সেই ঋণ পরিশোধ করবেন; আপনাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এই জনগণকে নিয়ে এই ভোট চোরদের বিরুদ্ধে আমরা শক্ত অবস্থানে থাকব। আমরা ইনসাফপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করব।’
বেগম খালেদা জিয়ার কথা উল্লেখ করে হাসনাত বলেন, ‘তিনি দলমত-নির্বিশেষে সবার প্রিয় একজন মানুষ। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ তাঁকে দীর্ঘদিন জেলবন্দী রেখে তিলে তিলে হত্যা করেছে, তবুও তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। হাসিনা তাঁকে নিয়ে কথায় কথায় বিদ্রূপ-তামাশা করত, কিন্তু তিনি কখনো কোনো জবাব দেননি। আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এ রাজনীতির ধারা অব্যাহত রাখব।’
দেবিদ্বার উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় ও উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি মো. সাইফুল ইসলাম শহীদ, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক লোকমান হোসাইন, পৌর জামায়াতের আমির মো. ফেরদৌস আহমেদ, এনসিপির উপজেলার প্রধান সমন্বয়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম সরকার প্রমুখ।