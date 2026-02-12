কুমিল্লায় জাল ভোট দেওয়ায় ৩ জনের কারাদণ্ড

কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসনের একটি ভোটকেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অপরাধে তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) কুমিল্লার হোমনা উপজেলার ভাষানিয়া ইউনিয়নের কাশিপুর হাসেমিয়া উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ওই তিন ব্যক্তি জাল ভোট দেন।
নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আইনে এই কারাদণ্ড দেন। নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও হোমনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শহিদুল ইসলাম এসব তথ্য বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, জাল ভোট দেওয়ায় সংক্ষিপ্ত বিচার আইনে দুজনকে দুই বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং একজনকে সাত দিনের কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।