টেকনাফে বিজিবির পৃথক অভিযানে উদ্ধার ১৪ জন, তিন মানব পাচারকারী আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

বিজিবির অভিযানে আটক তিনজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফে একই রাতে পৃথক অভিযানে ১৪ জনকে উদ্ধার এবং মানব পাচারকারী চক্রের তিন সদস্যকে আটক করেছে বিজিবি। আজ রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন টেকনাফ ২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান।

আটক মানব পাচারকারীরা হলেন চক্রের মূল সদস্য আবু তাহের (৬৯), তাঁর স্ত্রী দিলদার বেগম (৩৮) ও মোহাম্মদ শফি (৩২)। এ ছাড়া ফাইসেল, সাইফুল, নুরুল মোস্তফা, মো. উল্লাহ, সাইদ, হারুন ও মো. ফিরোজসহ আরও কয়েকজন পাচারকারী পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছে বিজিবি।

বিজিবির কর্মকর্তা আশিকুর রহমান বলেন, শনিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। প্রথম টেকনাফের নোয়াখালীপাড়ার আবু তাহেরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটজনকে উদ্ধার করা হয়। সাগরপথে বিদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের ওই বাড়িতে রাখা হয়েছিল। এ সময় দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়। একই রাতে দ্বিতীয় অভিযানে লম্বরী এলাকার মোহাম্মদ শফির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদেরও সাগরপথে বিদেশে পাচারের ওই বাড়িতে রাখা হয়। এ সময় সেখান থেকে এক মানব পাচারকারীকে আটক করা হয়।

বিজিবি জানায়, উদ্ধার করা ১৪ ভুক্তভোগীকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আটক তিন মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

লে. কর্নেল আশিকুর রহমান বলেন, সীমান্ত এলাকায় মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান ও কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

